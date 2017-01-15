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«Лацио» победил «Аталанту»

Матч: ЛациоЛацио2 : 1АталантаАталанта
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:03 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Герасимов

В 20-м туре Серии А «Лацио» победил «Аталанту».

Рим, «Олимпико»

«Лацио» - «Аталанта» - 2:1 (1:1)
Голы: Петанья 21, Милинкович-Савич 45, Иммобиле 68 (пен).

«Лацио»: Маркетти, Баштуш, де Врей, Раду, Андерсон (Уоллес 82), Билья, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Л. Альберто (Габаррон 56), Иммобиле (Джорджевич 86).
Главный тренер: Симоне Индзаги.

«Аталанта»: Бериша, Кальдара, Масиелло, Зуканович (Д' Алессандро 78), Конти, Фройлер, Конко (Грасси 28), Спинаццола, Куртич (Палоски 75), Гомес, Петанья.
Главный тренер: Джан Паоло Гасперини.

Предупреждения: Иммобиле 22, Пароло 43, Конти 55, Лулич 59, Билья 87, Милинкович-Савич 89, Грасси 90+3.

Судья: Пайретто Лука (Турин)

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой вы можете выбрать лучших игроков матча.

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