«Лацио» победил «Аталанту»
В 20-м туре Серии А «Лацио» победил «Аталанту».
Рим, «Олимпико»
«Лацио» - «Аталанта» - 2:1 (1:1)
Голы: Петанья 21, Милинкович-Савич 45, Иммобиле 68 (пен).
«Лацио»: Маркетти, Баштуш, де Врей, Раду, Андерсон (Уоллес 82), Билья, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Л. Альберто (Габаррон 56), Иммобиле (Джорджевич 86).
Главный тренер: Симоне Индзаги.
«Аталанта»: Бериша, Кальдара, Масиелло, Зуканович (Д' Алессандро 78), Конти, Фройлер, Конко (Грасси 28), Спинаццола, Куртич (Палоски 75), Гомес, Петанья.
Главный тренер: Джан Паоло Гасперини.
Предупреждения: Иммобиле 22, Пароло 43, Конти 55, Лулич 59, Билья 87, Милинкович-Савич 89, Грасси 90+3.
Судья: Пайретто Лука (Турин)
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой вы можете выбрать лучших игроков матча.
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Primo. Ожидала, что бергамаски доставят больше проблем, но на деле их хватило только на 60 минут.Сказался кубковый матч среды.
Secundo. Лучшие сегодня Андерсон, Чиро и Серега, проведший, наверное свой идеальный матч в Риме. Даже несмотря на то, что феерический промах Миликовича достоин встать в один ряд с легендарным финтом Уоллеса. Отдельное спасибо нашему засланному олбану, смастерившему пенальти в далеко не самой опасной ситуации.
Tertio. В целом прибавили по сравнению с дебютной встречей с Кротоне, а архиважные три очка, отнятые у прямого конкурента в борьбе за ЛЕ, позволяют не париться насчет выезда в Турин.
Всех пернатиков с победой, теперь все внимание Кубку.
Primo. Ожидала, что бергамаски доставят больше проблем, но на деле их хватило только на 60 минут.Сказался кубковый матч среды.
Secundo. Лучшие сегодня Андерсон, Чиро и Серега, проведший, наверное свой идеальный матч в Риме. Даже несмотря на то, что феерический промах Миликовича достоин встать в один ряд с легендарным финтом Уоллеса. Отдельное спасибо нашему засланному олбану, смастерившему пенальти в далеко не самой опасной ситуации.
Tertio. В целом прибавили по сравнению с дебютной встречей с Кротоне, а архиважные три очка, отнятые у прямого конкурента в борьбе за ЛЕ, позволяют не париться насчет выезда в Турин.
Всех пернатиков с победой, теперь все внимание Кубку.
И самое главное, это был самый сильный второй тайм в сезоне, с 70 минуты Аталанты на поле не было видно вообще.
Если не брать во внимание аномалию принтера, то турнирная таблица принимает логичный вид, как в старые добрые времена. Ну ничего, Милан и Фиалки прибавят и всё будет норм, а принтор займёт законное 6-7 место)
P.S. Отдельный поздравок Лелиане от слитого сегодня в офтопе юзера)
Primo. Ожидала, что бергамаски доставят больше проблем, но на деле их хватило только на 60 минут.Сказался кубковый матч среды.
Secundo. Лучшие сегодня Андерсон, Чиро и Серега, проведший, наверное свой идеальный матч в Риме. Даже несмотря на то, что феерический промах Миликовича достоин встать в один ряд с легендарным финтом Уоллеса. Отдельное спасибо нашему засланному олбану, смастерившему пенальти в далеко не самой опасной ситуации.
Tertio. В целом прибавили по сравнению с дебютной встречей с Кротоне, а архиважные три очка, отнятые у прямого конкурента в борьбе за ЛЕ, позволяют не париться насчет выезда в Турин.
Всех пернатиков с победой, теперь все внимание Кубку.