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Юношеская сборная России вышла в полуфинал Мемориала Гранаткина

Соккер.Ру // Россия: события, Россия (до 18)
Сегодня, 21:59 | Источник: Soccer.Ru

15 января юношеская сборная России (игроки 1999 года рождения) обыграла на Мемориале Гранаткина Болгарию и вышла в полуфинал турнира. В полуфинале россияне встретятся с победителем пары Санкт-Петербург - Словакия.

Санкт-Петербург

Россия - Болгария - 3:0 (2:0)
Голы: Руденко 29, Глушенков 44, Цыпченко 55.

Россия: Ломаев (Богатырев 74), Уткин (Байрамов 74), Евгеньев (к) (Каракоз 61), Поярков (Горшков 69), Коккоев, Глушенков (Яковлев 74), Руденко (Глушков 74), Лацевич (Мацхарашвили 61), Поляков, Вебер, Цыпченко.

Болгария: Уалев, Вакадинов, Костов (Митков 77), Бастунов, Калайджийский, Семерджиев, Груев, Николов (Златков 71), Дост, Тунгаров, Минчев (Митрев 76).

Предупреждения: Лацевич 6, Минчев 26, Евгеньев 53.

Судьи: Тихонов, Кужелев, Кичимасов.

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