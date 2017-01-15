Каррера: «У меня доверительные отношения с синьором Федуном»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Спартак М, Федун Леонид , Каррера Массимо
Сегодня, 22:51 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих отношениях с владельцем клуба Леонидом Федуном.
«У меня доверительные и открытые отношения с синьором Федуном. Если мне надо будет что-то сообщить президенту, то не стану привлекать к этому прессу - это уж точно! С оперативным руководством клуба тоже работаем в постоянном контакте и на основе взаимного уважения, у нас идет конструктивный диалог по всем вопросам. Разумеется, в первую очередь, по трансферным темам».
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