Дзадза - игрок «Валенсии»

Как и ожидалось, нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза присоединился к «Валенсии». «Лос Чес» арендовали 25-летнего итальянца до конца сезона с правом выкупа.

Первую часть нынешнего сезона Дзадза провел в аренде в «Вест Хэме», где за 8 матчей не смог отметиться результативными действиями.