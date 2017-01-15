Дзадза - игрок «Валенсии»
Вчера, 23:28 | Источник: ФК "Валенсия" | Фото: ФК "Валенсия" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза присоединился к «Валенсии». «Лос Чес» арендовали 25-летнего итальянца до конца сезона с правом выкупа.
Первую часть нынешнего сезона Дзадза провел в аренде в «Вест Хэме», где за 8 матчей не смог отметиться результативными действиями.
Другие материалы по теме:
Вчера
14:11 Официально Зюле и Руди перейдут в «Баварию» по окончании сезона 41
08:43 Официально «Шахтер» подписал Бланко-Лещука 9
14 января 2017
14:59 Официально Фото Рубиньо вернулся в «Дженоа» 1
06:43 Официально Фото Вратарь «Астон Виллы» Голлини отправился в аренду в «Аталанту» 1
13 января 2017
20:06 Официально Фото Шлупп сменил «Лестер» на «Кристал Пэлас» 1
16:22 Официально «РБ Лейпциг» подписал 18-летнего защитника 5
12 января 2017
23:38 Фото Габулов - игрок тульского «Арсенала» 14
Или войдите через
Ну и Валенсии.