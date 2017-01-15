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Дзадза - игрок «Валенсии»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферы, Валенсия, Ювентус, Дзадза Симоне
Вчера, 23:28 | Источник: ФК "Валенсия" | Фото: ФК "Валенсия" | Редакция: Дмитрий Кристя

Как и ожидалось, нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза присоединился к «Валенсии». «Лос Чес» арендовали 25-летнего итальянца до конца сезона с правом выкупа.

Первую часть нынешнего сезона Дзадза провел в аренде в «Вест Хэме», где за 8 матчей не смог отметиться результативными действиями.

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