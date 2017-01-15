Моуриньо: «МЮ атаковал, а „Ливерпуль“ защищался»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подвел итоги матча 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).

«Это была очень интересная игра и не только для нейтральных болельщиков. И для фанатов „Ливерпуля“, и для фанатов МЮ матч был полон энергии до самых последних секунд. Не думаю, что это была очень качественная игра. Мы не проявили тех качеств, которыми обладаем, но это было эмоциональное и напряженное зрелище. Мы боролись до последних мгновений.

„Ливерпуль“ играл очень грамотно. Они знали, как действовать и как контролировать эмоции. Знали, что столкнутся с проблемами в последние минуты матча.

Мы атаковали, а „Ливерпуль“ защищался. Давайте теперь посмотрим, справедливы ли будут критики. Мне понравилась игра, но, конечно, я разочарован, что не удалось взять три очка».