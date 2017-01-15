Рейтинг@Mail.ru

Моуриньо: «МЮ атаковал, а „Ливерпуль“ защищался»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед1 : 1ЛиверпульЛиверпуль
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе
Вчера, 23:41 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подвел итоги матча 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).

«Это была очень интересная игра и не только для нейтральных болельщиков. И для фанатов „Ливерпуля“, и для фанатов МЮ матч был полон энергии до самых последних секунд. Не думаю, что это была очень качественная игра. Мы не проявили тех качеств, которыми обладаем, но это было эмоциональное и напряженное зрелище. Мы боролись до последних мгновений.

„Ливерпуль“ играл очень грамотно. Они знали, как действовать и как контролировать эмоции. Знали, что столкнутся с проблемами в последние минуты матча.

Мы атаковали, а „Ливерпуль“ защищался. Давайте теперь посмотрим, справедливы ли будут критики. Мне понравилась игра, но, конечно, я разочарован, что не удалось взять три очка».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 00:23
ответ пользователю Петр Алексеевич (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:02 Клопп: «Под конец игры МЮ начал забрасывать мяч на Ибрагимовича и Феллаини, было тяжело» 0
Вчера
16:58 Погба: «Я мог перейти в „Реал“ или „Барселону“, но сердце выбрало МЮ» 38
15:33 Обамеянг: «„Боруссия“ не стоит на одном уровне с „Реалом“, „Барсой“ или „Баварией“» 13
14:32 Маркос Алонсо: «„Челси“ было важно реабилитироваться после проигрыша „Тоттенхэму“» 5
13:30 Корини: «В „Палермо“ всегда Хиросима!» 7
12:50 Анри: «„Тоттенхэм“ является претендентом на титул» 27
12:37 Фото Рауль: «Приятно каждый день наслаждаться голами Месси» 86
11:14 Клопп: «У „Ливерпуля“ есть все шансы обыграть МЮ» 29
10:55 Икарди: «Я всегда успею уехать в Китай» 13
09:17 Луис Суарес: «Месси хочет продлить контракт с „Барселоной“» 27
все материалы по этой теме
Турниры