Сенегал обыграл Тунис
Вчера, 23:51 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 1-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций сборная Сенегала разобралась с Тунисом.
Франсвилль, «Стад де Франсвилль».
Тунис - Сенегал - 0:2 (0:2)
Голы: Мане 10 (пен), Мбоджи 30.
Тунис: Матлути, Абденнур, Наггез, Маалуль, Бен-Юссеф, Лахмар, Азуни (Хазри 46), Сасси, Слити, Мсакни, Акайши (Хенисси 64).
Главный тренер: Хенрик Касперчак.
Сенегал: Диалло, Кулибали, Мбенге, Гассама, Мбоджи, Куяте (Диоп 88), Ндиайе (Севе 72), Кейта (Сарр 62), Гуйе, Мане, Диуф
Главный тренер: Алиу Сиссе.
Предупреждения: Абденнур 9, Мбенге 36, Кулибали 41.
Судья: Неан Алиум.
В другом матче дня Алжир расписал мировую с Зимбабве (2:2).
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