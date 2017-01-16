Клопп: «Под конец игры МЮ начал забрасывать мяч на Ибрагимовича и Феллаини, было тяжело»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Перед игрой многие думали, что „Ливерпуль“ уступит, потому что МЮ набрал серьезный ход. При всех наших проблемах команда показала хороший футбол, мне это приятно.

Нужно было действовать смело, мы создавали пространство и забили мяч. Под конец игры МЮ начал забрасывать мячи на высоких Ибрагимовича и Феллаини, - после 80 минут интенсивного футбола нам было крайне тяжело. Я надеялся, что „Ливерпулю“ улыбнется удача, но, к сожалению, нет.

В целом все нормально. Завтра я буду доволен и результатом, но пока - только игрой. Мы могли бы и победить, поэтому я не удовлетворен на все 100 %»