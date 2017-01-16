Браво не отразил ни одного удара в створ ворот «Сити» от «Эвертона»

В матче 21-го тура АПЛ «Эвертон» - «Манчестер Сити» (4:0) хозяева нанесли 6 ударов по воротам гостей. Из них 4 выстрела были направлены в створ ворот. Голкипер «горожан» Клаудио Браво не справился ни с одним из этих ударов, пропустив 4 мяча. Более того, чилиец пропустил 14 голов после 22 последних ударов по его воротам.