Браво не отразил ни одного удара в створ ворот «Сити» от «Эвертона»
Сегодня, 00:14 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Дмитрий Кристя
В матче 21-го тура АПЛ «Эвертон» - «Манчестер Сити» (4:0) хозяева нанесли 6 ударов по воротам гостей. Из них 4 выстрела были направлены в створ ворот. Голкипер «горожан» Клаудио Браво не справился ни с одним из этих ударов, пропустив 4 мяча. Более того, чилиец пропустил 14 голов после 22 последних ударов по его воротам.
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Это как бы куда более серьёзный косяк, чем серия Акинфеева.