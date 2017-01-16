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Браво не отразил ни одного удара в створ ворот «Сити» от «Эвертона»

Матч: ЭвертонЭвертон4 : 0Манчестер СитиМанчестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Браво Клаудио
Сегодня, 00:14 | Источник: Твиттер Opta | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 21-го тура АПЛ «Эвертон» - «Манчестер Сити» (4:0) хозяева нанесли 6 ударов по воротам гостей. Из них 4 выстрела были направлены в створ ворот. Голкипер «горожан» Клаудио Браво не справился ни с одним из этих ударов, пропустив 4 мяча. Более того, чилиец пропустил 14 голов после 22 последних ударов по его воротам.

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