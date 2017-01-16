«Севилья» прервала беспроигрышную серию «Реала»

В матче 18-го тура Примеры «Севилья» сумела не только отыграться на последних минутах усилиями Серхио Рамоса, но и вырвать победу у «Реала» уже в компенсированное арбитром время.

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан».

«Севилья» - «Реал» - 2:1 (0:0)

Гол : Рамос 85 (аг), Йоветич 90+2 — Роналду 66 (пен).

«Севилья»: Рико, Пареха, Эскудеро, Мариано, Рами, Насри, Иборра (Сарабия 77), Витоло, Нзонзи, Васкес (Йоветич 68), Бен-Йеддер.

Главный тренер: Хорхе Сампаоли.

«Реал»: Навас, Варан, Рамос, Начо, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос (Ковачич 75), Карвахаль, Бензема, Роналду.

Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Иборра 31, Нзонзи 42, Насри 81, Марсело 84.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших игроков встречи.