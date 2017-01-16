«Севилья» прервала беспроигрышную серию «Реала»
В матче 18-го тура Примеры «Севилья» сумела не только отыграться на последних минутах усилиями Серхио Рамоса, но и вырвать победу у «Реала» уже в компенсированное арбитром время.
Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан».
«Севилья» - «Реал» - 2:1 (0:0)
Гол: Рамос 85 (аг), Йоветич 90+2 — Роналду 66 (пен).
«Севилья»: Рико, Пареха, Эскудеро, Мариано, Рами, Насри, Иборра (Сарабия 77), Витоло, Нзонзи, Васкес (Йоветич 68), Бен-Йеддер.
Главный тренер: Хорхе Сампаоли.
«Реал»: Навас, Варан, Рамос, Начо, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос (Ковачич 75), Карвахаль, Бензема, Роналду.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Иборра 31, Нзонзи 42, Насри 81, Марсело 84.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших игроков встречи.
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P.S. Без Роналду уверенная победа и ничья. С Роналду . . . . Выводы делайте сами.
P.S. Без Роналду уверенная победа и ничья. С Роналду . . . . Выводы делайте сами.
Сразу проигрыш.
Сразу проигрыш.
Рамос красавчик!
а я сказал сразу, ваш второй состав лучше первого)
Полтора момента за матч. Пенка левая. И всё.
Роналдо : «Думаю, Роналду и Месси – это два лучших футболиста мира. Если мне нужно выбрать кого-то одного, то Месси в плане техники сильнее».
Гути : «В настоящее время лучшим в мире является Лионель Месси. Криштиану Роналдуслабее,Месси превосходит его».
Дэвид Бекхэм : «Месси – уникальный футболист, который играет на невероятно высоком уровне. Невозможно представить другого игрока такой силы. Он лучше Криштиану
Зинедин Зидан : «Роналду делает что-то инопланетное. Если он продолжит в таком же ключе, возможно он приблизиться к Месси».
Жозе Моуринью «Для меня, Месси, Пеле и Марадона являются тремя лучшими футболистами в истории футбола, Криштиану к сожалению в этом списке нет»
Жулио Баптиста «Роналду и Месси – два лучших футболиста мира. Однако Месси обладает врождённым талантом, которого нет у Криштиану. Лео – лучший в истории мирового футбола.
Фернандо Алонсо: я самый преданный болельщик «Реала», но понимаю, что Месси — лучший игрок в мире Роналду ему не конкурент.
Рамос решил помочь бывшей команде.)
Ну севилья заслужила если чнстно..
Достойная команда.
Рамос сыграл злую шутку.