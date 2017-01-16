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Аллегри: «На матчи с „Ювентусом“ соперники настраиваются как на последний бой»

Матч: ФиорентинаФиорентина2 : 1ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 08:42 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своих подопечных от «Фиорентины» в матче 20-го тура Серии А:

«В матче было много штрафных ударов и карточек, а футбола - не особо.

Для нас это поражение - шаг назад, но у нас есть шанс оторваться от соперников на 4 очка, да и никто не думал, что мы выиграем титул в январе.

На матчи против „Ювентуса“ команды настраиваются как на самые важные поединки в их жизни, поэтому мы всегда должны отдавать на поле все силы.

Предстоит серьезная борьба, и нам нужно сражаться за каждое очко с этого момента до 28 мая. Легко не будет.

„Рома“ и „Наполи“ находятся позади нас, поэтому борьба будет идти до самого конца чемпионата. Нам нельзя играть не на пределе возможностей, ведь соперники выкладываются больше, чем на 100%, в матчах против нас».

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