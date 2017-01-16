Соуза: «Победа над „Ювентусом“ должна окрылить „Фиорентину“»

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза подвел итоги матча 20-го тура Серии А, в котором его подопечные обыграли «Ювентус» (2:1):

«„Фиорентине“ нужно играть так в каждом матче. Если мы играем с таким желанием, голодом до побед, нацеленностью и напором, то любому сопернику будет сложно обыграть нас.

Решительность, вера, смелость и амбиции - это те элементы, которые я хочу видеть в игре своих подопечных. Когда они присутствуют, то качество демонстрируемого нами футбола растет. Было здорово обыграть такую классную команду, как „Ювентус“, которая доминировала над всеми соперниками в последние 5 лет.

Эта победа должна окрылить нас. Мы должны понимать, что способны на многое, и играть так каждую неделю. Моя миссия - побеждать. Я люблю побеждать, в том числе и команды, которые на бумаге кажутся более сильными, чем мы. Каждая победа на шаг приближает нас к еще большему успеху».