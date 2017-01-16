Рейтинг@Mail.ru

Соуза: «Победа над „Ювентусом“ должна окрылить „Фиорентину“»

Матч: ФиорентинаФиорентина2 : 1ЮвентусЮвентус
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Соуза Паулу
Сегодня, 08:53 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза подвел итоги матча 20-го тура Серии А, в котором его подопечные обыграли «Ювентус» (2:1):

«„Фиорентине“ нужно играть так в каждом матче. Если мы играем с таким желанием, голодом до побед, нацеленностью и напором, то любому сопернику будет сложно обыграть нас.

Решительность, вера, смелость и амбиции - это те элементы, которые я хочу видеть в игре своих подопечных. Когда они присутствуют, то качество демонстрируемого нами футбола растет. Было здорово обыграть такую классную команду, как „Ювентус“, которая доминировала над всеми соперниками в последние 5 лет.

Эта победа должна окрылить нас. Мы должны понимать, что способны на многое, и играть так каждую неделю. Моя миссия - побеждать. Я люблю побеждать, в том числе и команды, которые на бумаге кажутся более сильными, чем мы. Каждая победа на шаг приближает нас к еще большему успеху».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
09:47 Маротта: «„Ювентус“ не видит причин для расставания с Аллегри» 0
09:14 Ширер: «„Челси“ стоит избавиться от Косты, если он портит атмосферу в команде» 4
08:42 Аллегри: «На матчи с „Ювентусом“ соперники настраиваются как на последний бой» 1
08:32 Сампаоли: «„Севилья“ знает, что может обыграть даже самого сложного соперника» 1
08:21 Рамос: «Игроки „Реала“ не опускают головы» 2
08:10 Зидан: «Мы проиграли матч в течение 5 минут» 6
00:02 Клопп: «Под конец игры МЮ начал забрасывать мяч на Ибрагимовича и Феллаини, было тяжело» 3
Вчера
23:41 Моуриньо: «МЮ атаковал, а „Ливерпуль“ защищался» 11
16:58 Погба: «Я мог перейти в „Реал“ или „Барселону“, но сердце выбрало МЮ» 39
15:33 Обамеянг: «„Боруссия“ не стоит на одном уровне с „Реалом“, „Барсой“ или „Баварией“» 15
все материалы по этой теме
Турниры