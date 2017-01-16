Гиггз претендует на пост главного тренера «Ноттингем Форест»

Руководство «Ноттингем Форест», накануне отправившее в отставку главного тренера команды Филиппа Монтанье, находится в поисках нового наставника для клуба.

По слухам, на эту должность претендуют 4 человека: Майк Фелан, Кенни Джекетт, Оскар Гарсия и Райан Гиггз.

Стоит отметить, что владелец «Ноттингема» Фаваз Аль-Хасави является большим поклонником Гиггза и, вероятно, предпочел бы видеть валлийца на тренерском мостике команды.

Добавим, что на данный момент клуб из Чемпионшипа находится лишь в трех очках от зоны вылета.