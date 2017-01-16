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Гиггз претендует на пост главного тренера «Ноттингем Форест»

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2016/2017, Заграница: тренеры, Ноттингем Форест, Гиггз Райан , Фелан Майк, Гарсия Оскар
Сегодня, 09:26 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Руководство «Ноттингем Форест», накануне отправившее в отставку главного тренера команды Филиппа Монтанье, находится в поисках нового наставника для клуба.

По слухам, на эту должность претендуют 4 человека: Майк Фелан, Кенни Джекетт, Оскар Гарсия и Райан Гиггз.

Стоит отметить, что владелец «Ноттингема» Фаваз Аль-Хасави является большим поклонником Гиггза и, вероятно, предпочел бы видеть валлийца на тренерском мостике команды.

Добавим, что на данный момент клуб из Чемпионшипа находится лишь в трех очках от зоны вылета.

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