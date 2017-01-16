Сын Клюйверта дебютировал за «Аякс»
Сегодня, 09:37 | Источник: Твиттер ФК "Аякс" | Редакция: Антон Белюсь
Джастин Клюйверт - сын легендарного нападающего сборной Нидерландов Патрика Клюйверта, ныне работающего футбольным директором ПСЖ, накануне дебютировал за «Аякс» - клуб, в котором его отец начинал свою карьеру футболиста.
17-летний вингер появился на поле в матче 18-го тура Эредивизи против «Зволле», выйдя на замену. Это был первый официальный матч для Клюйверта-младшего за амстердамский клуб, «Аякс» победил со счетом 3:1.
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