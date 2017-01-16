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Сын Клюйверта дебютировал за «Аякс»

Матч: ЗволлеЗволле1 : 3АяксАякс
Соккер.Ру // Голландия. Эредивизие 2016/2017, Заграница: события, Клюйверт Патрик
Сегодня, 09:37 | Источник: Твиттер ФК "Аякс" | Редакция: Антон Белюсь

 

Джастин Клюйверт - сын легендарного нападающего сборной Нидерландов Патрика Клюйверта, ныне работающего футбольным директором ПСЖ, накануне дебютировал за «Аякс» - клуб, в котором его отец начинал свою карьеру футболиста.

17-летний вингер появился на поле в матче 18-го тура Эредивизи против «Зволле», выйдя на замену. Это был первый официальный матч для Клюйверта-младшего за амстердамский клуб, «Аякс» победил со счетом 3:1.

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