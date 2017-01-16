Маротта: «„Ювентус“ не видит причин для расставания с Аллегри»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта дал понять, что клуб намерен продлить контракт с главным тренером команды Массимилиано Аллегри:

«Аллегри работает в „Ювентусе“ третий год, и я думаю, что остаться в клубе еще на 3-4 года - более чем возможно для него. Я не понимаю этого постоянного желания клубов менять тренеров.

Есть и другие специалисты, чьи контракты также подходят к концу, но никто не говорит о них так, как об Аллегри.

Аллегри - это побеждающий тактик, мы не видим причин для расставания с ним».