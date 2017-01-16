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Маротта: «„Ювентус“ не видит причин для расставания с Аллегри»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Маротта Джузеппе, Аллегри Массимилиано
Сегодня, 09:47 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта дал понять, что клуб намерен продлить контракт с главным тренером команды Массимилиано Аллегри:

«Аллегри работает в „Ювентусе“ третий год, и я думаю, что остаться в клубе еще на 3-4 года - более чем возможно для него. Я не понимаю этого постоянного желания клубов менять тренеров.

Есть и другие специалисты, чьи контракты также подходят к концу, но никто не говорит о них так, как об Аллегри.

Аллегри - это побеждающий тактик, мы не видим причин для расставания с ним».

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