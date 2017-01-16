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Тите: «Месси и Роналду уже достигли своего максимума, а Неймару это ещё только предстоит»

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, Заграница: мнение, Бразилия, Барселона, Тите Аденор Леонардо Бакки , Неймар, Месси Лионель, Роналду Криштиану
Сегодня, 09:56 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной Бразилии Тите, рассказал о том, что нападающий «селесао» Неймар попросил вернуть ему капитанскую повязку в национальной команде, хотя летом отказался от нее:

«Когда он отказался от капитанской повязки, я попросил его сообщить мне, когда он почувствует, что повзрослел и готов снова носить ее.

Неймар снова будет капитаном сборной. Меня не волнует то, что он молод.

Я улыбаюсь, когда люди сравнивают его с Месси или Криштиану, ведь это игроки из другого поколения, которые уже достигли своего максимума, а Неймару это еще только предстоит».

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