Тите: «Месси и Роналду уже достигли своего максимума, а Неймару это ещё только предстоит»

Главный тренер сборной Бразилии Тите, рассказал о том, что нападающий «селесао» Неймар попросил вернуть ему капитанскую повязку в национальной команде, хотя летом отказался от нее:

«Когда он отказался от капитанской повязки, я попросил его сообщить мне, когда он почувствует, что повзрослел и готов снова носить ее.

Неймар снова будет капитаном сборной. Меня не волнует то, что он молод.

Я улыбаюсь, когда люди сравнивают его с Месси или Криштиану, ведь это игроки из другого поколения, которые уже достигли своего максимума, а Неймару это еще только предстоит».