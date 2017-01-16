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Венгер: «Впервые за 20 лет сразу 6 клубов ведут борьбу за победу в Премьер-Лиге»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Челси, Тоттенхэм, Ливерпуль, Манчестер Сити, Ман Юнайтед, Венгер Арсен
Сегодня, 10:34 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что давно не видел в Премьер-Лиге такой масштабной чемпионской гонки:

«Впервые за 20 лет на данном отрезке сезона сразу 6 клубов ведут борьбу за чемпионство.

„Челси“ имеет солидный отрыв, но все конкуренты играют хорошо.

Никто не выпадает из чемпионской гонки, потому тут все сводится к тому, чтобы сохранять стабильность, уметь совладать с нервами и сосредоточиться на своей игре.

Сейчас возобновятся еврокубковые матчи, кубки, впереди нас ждут большие матчи. Кто сможет сохранить лидерство? Честно говоря, пока никто не сможет ответить на этот вопрос„.

Ранее Венгер заявлял, что нынешний сезон АПЛ “пока разочаровывает по всем статьям».

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