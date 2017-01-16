Кейн: «Почеттино - один из лучших тренеров в мире, если не лучший»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн считает, что никто из его одноклубников не перейдет в китайскую Суперлигу в ближайшее время, а также отметил высочайший уровень наставника «шпор» Маурисио Почеттино:

«СМИ будут спекулировать насчет будущего в клубе наших ведущих игроков, но вы видите, в какой отличной форме находится команда.

У нас очень светлое будущее. У нас один из лучших тренеров в мире, если не лучший. Уверен, что он остался бы в клубе, даже если бы получил заманчивое предложение из Китая, ведь здесь он начал проект. Вскоре у нас будет новый стадион, поэтому у нас очень светлое будущее.

Я буду очень удивлен, если кто-то из наших игроков решит продолжить карьеру в Китае, особенно в ближайших сезонах. У нас отлично складываются дела, было бы глупо отказаться от шанса стать частью этого проекта».