Самедов - игрок «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что «красно-белые» подписали теперь уже бывшего полузащитника «Локомотива» Александра Самедова.

Условия перехода не разглашаются.

«Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен — в „Спартаке“ у меня все получится!» - заявил Самедов.