Самедов - игрок «Спартака»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Спартак М, Локомотив М, Самедов Александр
Сегодня, 12:50 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что «красно-белые» подписали теперь уже бывшего полузащитника «Локомотива» Александра Самедова.
Условия перехода не разглашаются.
«Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен — в „Спартаке“ у меня все получится!» - заявил Самедов.
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Сейчас будут определяющие 5 месяцев в твоей карьере.
Сейчас будут определяющие 5 месяцев в твоей карьере.
- " Где у вас тут старые,дорогие деревья? 🌲 "
А продавец ему отвечает:
- " Адриано и Самедов сидят на втором этаже"
- " Где у вас тут старые,дорогие деревья? 🌲 "
А продавец ему отвечает:
- " Адриано и Самедов сидят на втором этаже"
97,98,99,2000,2001
Хороший добротный уровень.
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