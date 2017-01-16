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Самедов - игрок «Спартака»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Спартак М, Локомотив М, Самедов Александр
Сегодня, 12:50 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что «красно-белые» подписали теперь уже бывшего полузащитника «Локомотива» Александра Самедова.

Условия перехода не разглашаются.

«Испытываю огромное волнение и одновременно радость в связи с возвращением в родной клуб спустя 12 лет. Надеюсь, нет, даже уверен — в „Спартаке“ у меня все получится!» - заявил Самедов.

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