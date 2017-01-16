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Пиоли: «„Интер“ находится лишь в начале своего пути»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Интер, Пиоли Стефано
Сегодня, 12:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли верит в светлое будущее клуба и надеется квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона в Серии А:

«Сейчас „Интер“ находится лишь в начале своего пути.

Нам нужно догонять команды, которые находятся выше нас в турнирной таблице и стараться выиграть как можно больше матчей.

Попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона зависит не только от нас, но и от клубов, которые нас опережают. Будет сложно, ведь наши конкуренты сильны. Тем не менее, мы сами должны побеждать».

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