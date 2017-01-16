Пиоли: «„Интер“ находится лишь в начале своего пути»

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли верит в светлое будущее клуба и надеется квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона в Серии А:

«Сейчас „Интер“ находится лишь в начале своего пути.

Нам нужно догонять команды, которые находятся выше нас в турнирной таблице и стараться выиграть как можно больше матчей.

Попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона зависит не только от нас, но и от клубов, которые нас опережают. Будет сложно, ведь наши конкуренты сильны. Тем не менее, мы сами должны побеждать».