Пиоли: «„Интер“ находится лишь в начале своего пути»
Сегодня, 12:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли верит в светлое будущее клуба и надеется квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона в Серии А:
«Сейчас „Интер“ находится лишь в начале своего пути.
Нам нужно догонять команды, которые находятся выше нас в турнирной таблице и стараться выиграть как можно больше матчей.
Попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона зависит не только от нас, но и от клубов, которые нас опережают. Будет сложно, ведь наши конкуренты сильны. Тем не менее, мы сами должны побеждать».
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С каждым новым тренером он делает небольшой шаг вперед.
Но потом снова возвращается в начало координат, т. е. в "ноль".