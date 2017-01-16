Венгер потроллил «Челси» и «Вест Хэм»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не упустил возможности уколоть «Челси» и «Вест Хэм», чьи лидеры Диего Коста и Димитри Пайет оказались в центре скандалов:

«Недовольство Санчеса заменой в матче со „Суонси“? Лучше пусть у меня в команде играют те, кто хочет выступать постоянно, чем те, кто не хочет играть вообще.

Ситуации с Костой и Пайетом? У меня достаточно проблем, мне не нужна еще одна.

Алексис - это игрок, который хочет сражаться везде, даже там, где не стоит. Но это часть его игры. Все мои игроки хотят играть каждую минуту, но для меня это не новость».