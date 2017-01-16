Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Фото 
Самедов - игрок «Спартака» 96

Венгер потроллил «Челси» и «Вест Хэм»

Матч: Суонси СитиСуонси Сити0 : 4АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Вест Хэм, Венгер Арсен , Санчес Алексис
Сегодня, 13:12 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не упустил возможности уколоть «Челси» и «Вест Хэм», чьи лидеры Диего Коста и Димитри Пайет оказались в центре скандалов:

«Недовольство Санчеса заменой в матче со „Суонси“? Лучше пусть у меня в команде играют те, кто хочет выступать постоянно, чем те, кто не хочет играть вообще.

Ситуации с Костой и Пайетом? У меня достаточно проблем, мне не нужна еще одна.

Алексис - это игрок, который хочет сражаться везде, даже там, где не стоит. Но это часть его игры. Все мои игроки хотят играть каждую минуту, но для меня это не новость».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:19
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:09, редактировал Сегодня 14:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:46
ответ пользователю Nifan (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:44
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 13:44
, чтобы видеть комментарии
  1
311
Сегодня 13:35
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:29, редактировал Сегодня 13:30
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:28
Показать
  -3
Сегодня 13:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:17
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:17
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 13:15
, чтобы видеть комментарии
  7
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:08 Феллер: «„Байер“ не хочет продавать Чичарито, но сумасшедшие предложения рассмотрим» 0
13:48 Оскар: «Я перешёл в Китай, чтобы помочь другим узнать больше о местной лиге» 8
13:25 Гомис: «Не могу дождаться того момента, как поприветствую Пайета в „Марселе“» 0
12:59 Пиоли: «„Интер“ находится лишь в начале своего пути» 12
12:42 Верратти: «Ибрагимович учит одноклубников быть лидерами» 5
11:33 Видео Витоло: «Хотел вывести Роналду из равновесия, но не получилось» 36
11:13 Нобл: «Пайету лучше не играть за „Вест Хэм“» 9
10:46 Кейн: «Почеттино - один из лучших тренеров в мире, если не лучший» 2
10:34 Венгер: «Впервые за 20 лет сразу 6 клубов ведут борьбу за победу в Премьер-Лиге» 41
10:21 Марсело: «„Реал“ расслабился, поведя в счёте» 12
все материалы по этой теме
Турниры