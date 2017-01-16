Венгер потроллил «Челси» и «Вест Хэм»
Матч: Суонси Сити0 : 4Арсенал
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Вест Хэм, Венгер Арсен , Санчес Алексис
Сегодня, 13:12 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не упустил возможности уколоть «Челси» и «Вест Хэм», чьи лидеры Диего Коста и Димитри Пайет оказались в центре скандалов:
«Недовольство Санчеса заменой в матче со „Суонси“? Лучше пусть у меня в команде играют те, кто хочет выступать постоянно, чем те, кто не хочет играть вообще.
Ситуации с Костой и Пайетом? У меня достаточно проблем, мне не нужна еще одна.
Алексис - это игрок, который хочет сражаться везде, даже там, где не стоит. Но это часть его игры. Все мои игроки хотят играть каждую минуту, но для меня это не новость».
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