«Тяньцзинь Сунцзян» предложил «Монако» 50 млн евро за Фалькао

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао попал в сферу интересов «Тяньцзинь Сунцзян».

Сообщается, что китайский клуб предложил монегаскам 50 млн евро за 30-летнего колумбийца. При этом, по слухам, игрок отказался продолжать карьеру в Поднебесной.

В нынешнем сезоне Фалькао вернулся на свой былой уровень после неудачных командировок в «Манчестер Юнайтед» и «Челси»: на счету форварда 16 забитых мячей в 19 встречах за «Монако».