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«Тяньцзинь Сунцзян» предложил «Монако» 50 млн евро за Фалькао

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Монако, Тяньцзинь Сунцзян, Фалькао Радамель
Сегодня, 13:35 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао попал в сферу интересов «Тяньцзинь Сунцзян».

Сообщается, что китайский клуб предложил монегаскам 50 млн евро за 30-летнего колумбийца. При этом, по слухам, игрок отказался продолжать карьеру в Поднебесной.

В нынешнем сезоне Фалькао вернулся на свой былой уровень после неудачных командировок в «Манчестер Юнайтед» и «Челси»: на счету форварда 16 забитых мячей в 19 встречах за «Монако».

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