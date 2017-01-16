«Тяньцзинь Сунцзян» предложил «Монако» 50 млн евро за Фалькао
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Монако, Тяньцзинь Сунцзян, Фалькао Радамель
Сегодня, 13:35 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао попал в сферу интересов «Тяньцзинь Сунцзян».
Сообщается, что китайский клуб предложил монегаскам 50 млн евро за 30-летнего колумбийца. При этом, по слухам, игрок отказался продолжать карьеру в Поднебесной.
В нынешнем сезоне Фалькао вернулся на свой былой уровень после неудачных командировок в «Манчестер Юнайтед» и «Челси»: на счету форварда 16 забитых мячей в 19 встречах за «Монако».
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