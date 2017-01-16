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Оскар: «Я перешёл в Китай, чтобы помочь другим узнать больше о местной лиге»

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: мнение, Шанхай СИПГ, Оскар
Сегодня, 13:48 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар считает, что покупка китайскими клубами легионеров за огромные деньги идет на пользу местному и мировому футболу:

«Я один из пионеров, наряду с игроками, перешедшими в китайскую лигу до меня. Я перебрался в Китай, чтобы помочь лиге и помочь другим игрокам узнать больше об этом чемпионате.

То, что футбол развивается в разных частях света, хорошо для этой игры. Китай вложил большие деньги в развитие своей лиги, в каждой команде играют хорошие футболисты. Это поможет повысить уровень футбола в стране».

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