Оскар: «Я перешёл в Китай, чтобы помочь другим узнать больше о местной лиге»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар считает, что покупка китайскими клубами легионеров за огромные деньги идет на пользу местному и мировому футболу:

«Я один из пионеров, наряду с игроками, перешедшими в китайскую лигу до меня. Я перебрался в Китай, чтобы помочь лиге и помочь другим игрокам узнать больше об этом чемпионате.

То, что футбол развивается в разных частях света, хорошо для этой игры. Китай вложил большие деньги в развитие своей лиги, в каждой команде играют хорошие футболисты. Это поможет повысить уровень футбола в стране».