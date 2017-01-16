«Локомотив»: «При продаже Самедова были учтены интересы сборной России»

«Локомотив» пожелал успешного продолжения карьеры полузащитнику Александру Самедову, накануне перешедшему в «Спартак»:

«Ранее наш клуб получил предложение от московского „Спартака“ о выкупе трансфера футболиста. Александр Самедов изъявил желание перейти в другую команду. При рассмотрении предложения от ФК „Спартак“ руководством ФК „Локомотив“ были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.

Александр Самедов оставил заметный след в истории „Локомотива“. Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды. Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России!» - говорится в заявлении «железнодорожников».