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Самедов - игрок «Спартака» 95

«Локомотив»: «При продаже Самедова были учтены интересы сборной России»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Локомотив М, Спартак М, Самедов Александр
Сегодня, 13:56 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Антон Белюсь

«Локомотив» пожелал успешного продолжения карьеры полузащитнику Александру Самедову, накануне перешедшему в «Спартак»:

«Ранее наш клуб получил предложение от московского „Спартака“ о выкупе трансфера футболиста. Александр Самедов изъявил желание перейти в другую команду. При рассмотрении предложения от ФК „Спартак“ руководством ФК „Локомотив“ были учтены интересы сборной России, в которой Александр играет важную роль.

Александр Самедов оставил заметный след в истории „Локомотива“. Он дважды становился обладателем Кубка России и трижды призером чемпионата России, являлся вице-капитаном команды. Благодарим за годы, проведенные в нашем клубе. Желаем успешного продолжения карьеры и побед со сборной России!» - говорится в заявлении «железнодорожников».

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