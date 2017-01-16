Феллер: «„Байер“ не хочет продавать Чичарито, но сумасшедшие предложения рассмотрим»
Сегодня, 14:08 | Источник: getfootballnewsgermany.com | Редакция: Антон Белюсь
Спортивный директор «Байера» Руди Феллер сообщил, что в планы «аспириновых» не входит расставание с нападающим Чичарито этой зимой:
«Зимой трудно найти игроку адекватную замену. Мы не хотим продавать Чичарито, а он не хочет покидать „Байер“. Хотя, конечно, мы являемся клубом, который рассмотрит сумасшедшее предложение, если такое поступит».
Другие материалы по теме:
Или войдите через