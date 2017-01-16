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Феллер: «„Байер“ не хочет продавать Чичарито, но сумасшедшие предложения рассмотрим»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Байер, Чичарито
Сегодня, 14:08 | Источник: getfootballnewsgermany.com | Редакция: Антон Белюсь

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер сообщил, что в планы «аспириновых» не входит расставание с нападающим Чичарито этой зимой:

«Зимой трудно найти игроку адекватную замену. Мы не хотим продавать Чичарито, а он не хочет покидать „Байер“. Хотя, конечно, мы являемся клубом, который рассмотрит сумасшедшее предложение, если такое поступит».

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