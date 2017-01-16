Бонек: «„Ювентус“ не выиграет Лигу чемпионов»

Один из лучших польских игроков в истории Збигнев Бонек, в свое время защищавший цвета «Ювентуса», не верит, что «Старая Синьора» сумеет выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне:

«„Ювентусу“ всегда приходилось тяжело во Флоренции. Они оступились, но все равно будут иметь четырехочковый отрыв от конкурентов, если обыграют „Кротоне“.

„Ювентус“ по-прежнему на порядок сильнее всех своих соперников по Серии А, но я не думаю, что „бьянконери“ сумеют победить в Лиге чемпионов.

Они должны стать более конкурентоспособными, но это может случиться».