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Бонек: «„Ювентус“ не выиграет Лигу чемпионов»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Ювентус
Сегодня, 15:23 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Один из лучших польских игроков в истории Збигнев Бонек, в свое время защищавший цвета «Ювентуса», не верит, что «Старая Синьора» сумеет выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне:

«„Ювентусу“ всегда приходилось тяжело во Флоренции. Они оступились, но все равно будут иметь четырехочковый отрыв от конкурентов, если обыграют „Кротоне“.

„Ювентус“ по-прежнему на порядок сильнее всех своих соперников по Серии А, но я не думаю, что „бьянконери“ сумеют победить в Лиге чемпионов.

Они должны стать более конкурентоспособными, но это может случиться».

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