Маскерано: «Месси и „Барселона“ нужны друг другу»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано надеется, что нападающий «блаугранас» Лионель Месси продлит контракт с клубом:

«Не сомневаюсь, что „Барселоне“ нужен Месси, а Месси нужна „Барселона“. Отношения между этими сторонами вплоть до нынешнего момента всегда были очень хорошими.

Я надеюсь на то, что Месси будет играть здесь всегда. Для него нет клуба лучше, чем „Барселона“, хотя этот вопрос они должны решить лично».