Маскерано: «Месси и „Барселона“ нужны друг другу»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Маскерано Хавьер, Месси Лионель
Сегодня, 15:33 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано надеется, что нападающий «блаугранас» Лионель Месси продлит контракт с клубом:
«Не сомневаюсь, что „Барселоне“ нужен Месси, а Месси нужна „Барселона“. Отношения между этими сторонами вплоть до нынешнего момента всегда были очень хорошими.
Я надеюсь на то, что Месси будет играть здесь всегда. Для него нет клуба лучше, чем „Барселона“, хотя этот вопрос они должны решить лично».
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