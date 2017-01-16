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«Баварии» понадобился Верратти

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Бавария, Верратти Марко
Сегодня, 15:43 | Источник: leparisien.fr | Редакция: Антон Белюсь

По информации французских СМИ, летом «Бавария» предпримет попытку приобрести полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Сообщается, что в покупке игрока заинтересован главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти, который знаком с хавбеком по совместной работе в парижском клубе.

По слухам, в Верратти «Бавария» видит замену полузащитнику Хаби Алонсо, которому на момент окончания текущего сезона будет уже 35 лет.

Напомним, что в услугах Верратти также могут быть заинтересованы «Ювентус» и «Интер».

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