«Баварии» понадобился Верратти

По информации французских СМИ, летом «Бавария» предпримет попытку приобрести полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Сообщается, что в покупке игрока заинтересован главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти, который знаком с хавбеком по совместной работе в парижском клубе.

По слухам, в Верратти «Бавария» видит замену полузащитнику Хаби Алонсо, которому на момент окончания текущего сезона будет уже 35 лет.

Напомним, что в услугах Верратти также могут быть заинтересованы «Ювентус» и «Интер».