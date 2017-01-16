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Марадона обсуждает с Де Лаурентисом своё возвращение в «Наполи»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Наполи, Марадона Диего , Де Лаурентис Аурелио
Сегодня, 15:52 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Легендарный нападающий «Наполи» Диего Марадона признался, что может вернуться в клуб на одну из должностей и уже обговаривал это с президентом «партенопейцев» Аурелио Де Лаурентисом:

«Первый шаг уже сделан.

Сперва мне надо решить кое-какие проблемы в Италии, а потом уж я смогу работать на „Наполи“ в Италии и мире.

Нам нужно будет хорошенько поработать, ведь я хочу, чтобы „Наполи“ побеждал и на равных играл с „Ювентусом“, „Интером“, „Миланом“ и „Ромой“».

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