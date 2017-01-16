Марадона обсуждает с Де Лаурентисом своё возвращение в «Наполи»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Наполи, Марадона Диего , Де Лаурентис Аурелио
Сегодня, 15:52 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Легендарный нападающий «Наполи» Диего Марадона признался, что может вернуться в клуб на одну из должностей и уже обговаривал это с президентом «партенопейцев» Аурелио Де Лаурентисом:
«Первый шаг уже сделан.
Сперва мне надо решить кое-какие проблемы в Италии, а потом уж я смогу работать на „Наполи“ в Италии и мире.
Нам нужно будет хорошенько поработать, ведь я хочу, чтобы „Наполи“ побеждал и на равных играл с „Ювентусом“, „Интером“, „Миланом“ и „Ромой“».
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да, были времена, в одной лиге играли Марадона, Зико, Платини, Руммениг и даже Йоханнес Круифф ещё в Фейеноорде доигрывал..
эти люди ТАКИЕ голы забивали, что нынешним и не снилось даже..