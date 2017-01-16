Экс-игрок «Динамо» Бюттнер продолжит карьеру в «Витессе»

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Бюттнер стал игроком голландского «Витесса».

27-летний футболист поставил подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2019 года.

Напомним, что голландец перешел в клуб в статусе свободного агента, так как ранее расторг контракт с «Динамо».