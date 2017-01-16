Кайсара сменил «Шальке» на «Истанбул»

Теперь уже бывший защитник «Шальке-04» Жуниор Кайсара продолжит карьеру в Турции.

27-летний футболист перебрался в «Истанбул Башакшехир», где подписал договор о сотрудничестве на следующие 3.5 года.

Сумма трансфера не разглашается.