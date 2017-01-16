Кайсара сменил «Шальке» на «Истанбул»
Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Истанбул Башакшехир, Шальке-04, Кайсара Жуниор
Сегодня, 16:48 | Источник: ФК "Истанбул Башакшехир" | Редакция: Антон Белюсь
Теперь уже бывший защитник «Шальке-04» Жуниор Кайсара продолжит карьеру в Турции.
27-летний футболист перебрался в «Истанбул Башакшехир», где подписал договор о сотрудничестве на следующие 3.5 года.
Сумма трансфера не разглашается.
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