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Чех: «Если „Арсенал“ будет побеждать, Озилу и Санчесу будет проще продлить контракты»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Арсенал, Озил Месут, Санчес Алексис, Чех Петр
Сегодня, 17:01 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Арсенала» Петр Чех считает, что «канонирам» следует показать, что амбиции команды соответствуют личным амбициям лидеров клуба Месута Озила и Алексиса Санчеса, если в команде хотят, чтобы эти двое продлили контракты:

«Думаю, игрокам „Арсенала“ нужно показать, как мы нуждаемся в Озиле и Санчесе, показать им, как сильно мы хотим побеждать.

Тогда это облегчит для них принятие решения. Если они увидят, что мы конкурентоспособны, что мы готовы побеждать, то им будет проще сделать свой выбор».

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