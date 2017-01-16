Жена Пике хочет, чтобы он продолжил карьеру в лондонском клубе

Известная певица Шакира, являющаяся женой защитника «Барселоны» Жерара Пике, хочет, чтобы ее муж покинул каталонский клуб и продолжил карьеру в Англии. Шакира считает, что Пике получает слишком много критики за свою позицию касательно независимости Каталонии.

Стоит напомнить, что в свое время Пике уже играл в «Манчестер Юнайтед», но сейчас супруга настаивает на продолжении карьеры в Лондоне.