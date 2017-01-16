Рейтинг@Mail.ru

Черданцев: «Как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни?!»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед1 : 1ЛиверпульЛиверпуль
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Руни Уэйн
Сегодня, 17:30 | Источник: Твиттер Георгия Черданцева | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Георгий Черданцев недоумевает, почему главный тренер МЮ Жозе Моуриньо не выпустил в стартовом составе нападающего Уэйна Руни на вчерашний матч с «Ливерпулем» (1:1).

«Ничего не понимаю в футболе. Объясните: как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни?! Руководствуясь какой тактикой?» — пишет Черданцев в своем «твиттере».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:47, редактировал Сегодня 18:49
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:32
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:27
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:18
ответ пользователю n1ger0k (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:17
ответ пользователю Kashaev Kamil (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:16
ответ пользователю Виктор Лошаков (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 18:15
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 18:14
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 18:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 18:02
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:57
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 17:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:51
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 17:51
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:48
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:43
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:37
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:36
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:12 Родионов: «„Спартак“ рассчитывает, что у Самедова всё сложится наилучшим образом» 9
14:20 Чугайнов: «Плохо, что Сёмин не смог найти общий язык с лидерами „Локомотива“» 26
13:56 «Локомотив»: «При продаже Самедова были учтены интересы сборной России» 27
Вчера
21:35 Мутко: «Клубы должны жить по средствам и честно работать» 46
17:43 Кирилл Комбаров: «Хочу, чтобы на меня обратили внимание российские топ-клубы» 57
15:57 Арустамян: «Прогресс Мхитаряна - пример для российских игроков» 32
13:15 Рыжиков: «„Рубин“ ещё всем покажет весной, верю в это» 43
12:27 Овчинников: «Правильно, что ЦСКА поддерживает Еременко» 78
10:20 Овчинников: «В 2016 году Акинфеев блистал и в чемпионате, и в Лиге чемпионов» 142
14 января 2017
22:06 Аршавин: «У „Спартака“ есть всё для того, чтобы стать чемпионом» 101
все материалы по этой теме
Турниры