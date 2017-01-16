Черданцев: «Как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни?!»

Российский комментатор Георгий Черданцев недоумевает, почему главный тренер МЮ Жозе Моуриньо не выпустил в стартовом составе нападающего Уэйна Руни на вчерашний матч с «Ливерпулем» (1:1).

«Ничего не понимаю в футболе. Объясните: как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни?! Руководствуясь какой тактикой?» — пишет Черданцев в своем «твиттере».