Черданцев: «Как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни?!»
Сегодня, 17:30 | Источник: Твиттер Георгия Черданцева | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский комментатор Георгий Черданцев недоумевает, почему главный тренер МЮ Жозе Моуриньо не выпустил в стартовом составе нападающего Уэйна Руни на вчерашний матч с «Ливерпулем» (1:1).
«Ничего не понимаю в футболе. Объясните: как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни?! Руководствуясь какой тактикой?» — пишет Черданцев в своем «твиттере».
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Возраст, Жора, всё дело именно в нём, не удивляйся.
Тем не менее, предложи МЮ себя в качестве тренера.
увы, но надеюсь это последний сезон кэпа в мю - ибо на лавке такого заслуженного игрока держать не вариант, а в старте он не тянет...
Маур - жесткий тренер. Он ценит текущую форму игрока, а не его харизму.
Руководствуясь формой игрока,ибо Руни далек от своих лучших кондиций.Всегда забавно читать,как журналист дает тренерам и футболистам советы о том,как им тренировать и играть.