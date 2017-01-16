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«Локомотив» просматривает Амира Натхо

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Локомотив М, Натхо Амир
Сегодня, 18:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший футболист ЦСКА Амир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве», сообщает источник.

«Амир прилетел на просмотр на тренировочный сбор „Локомотива“».

Напомним, что прошлым летом младший брат Бибраса Натхо перешел в «Краснодар» и выступал во второй команде «быков».

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