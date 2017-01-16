«Локомотив» просматривает Амира Натхо

Бывший футболист ЦСКА Амир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве», сообщает источник.

«Амир прилетел на просмотр на тренировочный сбор „Локомотива“».

Напомним, что прошлым летом младший брат Бибраса Натхо перешел в «Краснодар» и выступал во второй команде «быков».