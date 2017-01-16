«Локомотив» просматривает Амира Натхо
Сегодня, 18:22 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший футболист ЦСКА Амир Натхо находится на просмотре в «Локомотиве», сообщает источник.
«Амир прилетел на просмотр на тренировочный сбор „Локомотива“».
Напомним, что прошлым летом младший брат Бибраса Натхо перешел в «Краснодар» и выступал во второй команде «быков».
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Ну давай,попробую.
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Как тебе такие факты,пойдут?
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Пусть там хоть за вторую сотню рейтинга опускаются,пофик ваще)