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Самедов: «Очень рад, что вернулся в „Спартак“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М, Самедов Александр
Сегодня, 18:29 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Спартака» Александр Самедов поделился первыми впечатлениями после возвращения в стан «красно-белых».

«Конечно, почувствовал сильное волнение, когда оказался здесь, потому что прошло 12 лет. Для меня это глобальное событие вернуться туда, где я провел всю свою юность, где меня воспитали.

 Я очень рад, что вернулся. Намерен оправдать ожидания людей, которые на меня надеются. Уверен, что все сложится отлично. Видно, что „Спартак“ — это боевитая команда. Ребята бьются друг за друга, это бросается в глаза. Я хочу просто помочь команде. Где тренерский штаб решит меня использовать, там и буду стараться. Не собираюсь никому ничего доказывать».

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