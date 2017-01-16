Самедов: «Очень рад, что вернулся в „Спартак“»
Сегодня, 18:29 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Спартака» Александр Самедов поделился первыми впечатлениями после возвращения в стан «красно-белых».
«Конечно, почувствовал сильное волнение, когда оказался здесь, потому что прошло 12 лет. Для меня это глобальное событие вернуться туда, где я провел всю свою юность, где меня воспитали.
Я очень рад, что вернулся. Намерен оправдать ожидания людей, которые на меня надеются. Уверен, что все сложится отлично. Видно, что „Спартак“ — это боевитая команда. Ребята бьются друг за друга, это бросается в глаза. Я хочу просто помочь команде. Где тренерский штаб решит меня использовать, там и буду стараться. Не собираюсь никому ничего доказывать».
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