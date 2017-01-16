«Атлетико» Симеоне чаще всех выигрывает со счетом 1:0

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне очень любит побеждать со счетом 1:0, утверждает статистика. «Эль-Чоло» возглавил «матрасников» в январе 2012 года и с тех пор 49 раз выигрывал с таким счетом. За последние 5 лет ни одна другая команда из топ-5 лиг Европы не может похвастаться подобным постоянством. Так, на втором месте по этому показателю идет «Ювентус», который с января 2012 года выигрывал со счетом 1:0 40 раз. Далее следуют «Атлетик» и «Сент-Этьен» - 33 и 29 побед соответственно.

34 разных команды проигрывали мадридцам с минимальным сухим счетом. Чаще всего страдал «Эспаньол» (4 раза), «Реал» и «Вильярреал» проигрывали 0:1 трижды.

Также «Атлетико» за последние 5 лет лидирует и по количеству побед с перевесом в 1 гол, таковых накопилось 76. На втором месте все тот же «Ювентус» (70). У «Барселоны» и «Реала» - 58 и 59 успехов с минимальным перевесом соответственно.