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«Атлетико» Симеоне чаще всех выигрывает со счетом 1:0

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Атлетико М, Симеоне Диего
Сегодня, 18:43 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне очень любит побеждать со счетом 1:0, утверждает статистика. «Эль-Чоло» возглавил «матрасников» в январе 2012 года и с тех пор 49 раз выигрывал с таким счетом. За последние 5 лет ни одна другая команда из топ-5 лиг Европы не может похвастаться подобным постоянством. Так, на втором месте по этому показателю идет «Ювентус», который с января 2012 года выигрывал со счетом 1:0 40 раз. Далее следуют «Атлетик» и «Сент-Этьен» - 33 и 29 побед соответственно. 

34 разных команды проигрывали мадридцам с минимальным сухим счетом. Чаще всего страдал «Эспаньол» (4 раза), «Реал» и «Вильярреал» проигрывали 0:1 трижды.

Также «Атлетико» за последние 5 лет лидирует и по количеству побед с перевесом в 1 гол, таковых накопилось 76. На втором месте все тот же «Ювентус» (70). У «Барселоны» и «Реала» - 58 и 59 успехов с минимальным перевесом соответственно.

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