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Мончи может покинуть «Севилью»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Севилья
Сегодня, 18:51 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Севильи» Хосе Кастро намекнул, что спортивный директор клуба Рамон Мончи может сменить место работы.

«Нельзя заставить человека быть там, где он не хочет», — сказал Кастро, когда его спросили о будущем Мончи.

Ранее сам Мончи заявлял, что остается в «Севилье» на 120 %.

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