Мончи может покинуть «Севилью»

Президент «Севильи» Хосе Кастро намекнул, что спортивный директор клуба Рамон Мончи может сменить место работы.

«Нельзя заставить человека быть там, где он не хочет», — сказал Кастро, когда его спросили о будущем Мончи.

Ранее сам Мончи заявлял, что остается в «Севилье» на 120 %.