Мончи может покинуть «Севилью»
Сегодня, 18:51 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Президент «Севильи» Хосе Кастро намекнул, что спортивный директор клуба Рамон Мончи может сменить место работы.
«Нельзя заставить человека быть там, где он не хочет», — сказал Кастро, когда его спросили о будущем Мончи.
Ранее сам Мончи заявлял, что остается в «Севилье» на 120 %.
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