Дзадза собирается остаться в «Валенсии» надолго

Новичок «Валенсии» Симоне Дзадза поделился своими ожиданиями от игры в Ла Лиге. Напомним, что права на игрока принадлежат «Ювентусу», а «Лос Чес» могут выкупить Дзадзу по окончании этого сезона.

«Я с нетерпением жду начала выступлений за „Валенсию“, планирую задержаться здесь дольше, чем на шесть месяцев. Мне нравится город и люди.

Вчера я впервые побывал на „Месталье“. Знал, что там будет хорошая атмосфера, но было просто невероятно.

Хочу забить за „Валенсию“ как можно больше голов. Физически я в порядке, нужно продолжать работать и прогрессировать. Игровой номер? Многие были заняты, я выбрал номер „12“».