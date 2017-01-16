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Дзадза собирается остаться в «Валенсии» надолго

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Валенсия, Ювентус, Дзадза Симоне
Сегодня, 18:59 | Источник: football-espana.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Валенсии» Симоне Дзадза поделился своими ожиданиями от игры в Ла Лиге. Напомним, что права на игрока принадлежат «Ювентусу», а «Лос Чес» могут выкупить Дзадзу по окончании этого сезона.

«Я с нетерпением жду начала выступлений за „Валенсию“, планирую задержаться здесь дольше, чем на шесть месяцев. Мне нравится город и люди.

Вчера я впервые побывал на „Месталье“. Знал, что там будет хорошая атмосфера, но было просто невероятно.

Хочу забить за „Валенсию“ как можно больше голов. Физически я в порядке, нужно продолжать работать и прогрессировать. Игровой номер? Многие были заняты, я выбрал номер „12“».

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