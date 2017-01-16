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Агент: «Эвра определится со своим будущим в течение 10 дней»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события, Ювентус, Эвра Патрис
Сегодня, 19:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Федерико Пасторелло, агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра, сообщил, что ясность относительно будущего его подопечного должна наступить в течение 10 дней.

«Ситуация очень проста: Патрис ведет переговоры с клубом, нет никакого конфликта с Аллегри или „Юве“. Если он остается в Италии, то только в „бьянконери“.

Эвра всегда любил АПЛ, и мысль о возвращении в Англию его вдохновляет. Всё решится на следующей неделе, в течение 10 дней».

Ранее сообщалось об интересе к Эвра со стороны «Кристал Пэлас».

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