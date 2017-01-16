Данни: «Очень рад вернуться на поле»

Полузащитник «Зенита» Данни рассказал, что рад возвращению после девяти месяцев отсутствия из-за третьего в карьере разрыва крестообразных связок колена. Сегодня португалец впервые после перерыва вышел на поле в товарищеском матче с «Чанчунь Ятай» (5:2) и даже отметился голевым пасом.

«Я очень рад вернуться на поле после третьей травмы крестообразных связок и девяти месяцев лечения. Понятно, что мне еще нужно будет набрать форму, и на это уйдет какое-то время, но я рад, что уже сейчас могу помогать команде. Было очень приятно получить капитанскую повязку от Доменико Кришито после выхода на поле. Кришито такой же капитан, но этот жест с его стороны получился красивым.

Что касается психологии после такой сложной травмы, то для меня это не проблема. В матче против китайской команды я сыграл некоторое время, дальше буду играть больше и набирать форму».