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Данни: «Очень рад вернуться на поле»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: игроки, Зенит, Данни
Сегодня, 19:30 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Зенита» Данни рассказал, что рад возвращению после девяти месяцев отсутствия из-за третьего в карьере разрыва крестообразных связок колена. Сегодня португалец впервые после перерыва вышел на поле в товарищеском матче с «Чанчунь Ятай» (5:2) и даже отметился голевым пасом.

«Я очень рад вернуться на поле после третьей травмы крестообразных связок и девяти месяцев лечения. Понятно, что мне еще нужно будет набрать форму, и на это уйдет какое-то время, но я рад, что уже сейчас могу помогать команде. Было очень приятно получить капитанскую повязку от Доменико Кришито после выхода на поле. Кришито такой же капитан, но этот жест с его стороны получился красивым.

Что касается психологии после такой сложной травмы, то для меня это не проблема. В матче против китайской команды я сыграл некоторое время, дальше буду играть больше и набирать форму».

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