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Луческу: «Мне понравилась игра Цаллагова»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: мнение, Зенит, Цаллагов Ибрагим, Луческу Мирча , Данни
Сегодня, 19:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги контрольного матча с «Чанчунь Ятай» (5:2), отдельно похвалив новичка команды Ибрагима Цаллагова.

«Мне понравилась игра Ибрагима Цаллагова, который, я уверен, поможет нам, когда начнутся официальные игры. Больше я бы не хотел отмечать кого-либо отдельно, так как перед каждым игроком стояли определенные задачи в матче против китайской команды.

В первой половине матча мы больше играли индивидуально, где-то даже эгоистично, допускали много ошибок, и оба гола пропустили именно из-за них. Вывод простой: мы увидели разное отношение к делу в первой половине и во второй. В футбол нельзя играть при таком настрое, какой у нас был в начале игры.

Данни? Было видно, что он играл с большим желанием. Его энтузиазму нужно поучиться более молодым игрокам. То настроение, с которым он вышел на поле, должно быть у всех ребят. Главное для нас теперь, чтобы Мигель скорее набрал свою оптимальную форму».

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