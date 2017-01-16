Нападающий «Милана» Луис Адриано прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Самолет с футболистом приземлился в понедельник в международном аэропорту «Шереметьево».

По информации источника, Адриано должен сразу отправиться на подписание контракта со «Спартаком». Соглашение с «красно-белыми» будет подписано на срок 3,5 года.

Ожидается, что о трансфере будет объявлено сегодня вечером.