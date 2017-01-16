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Луис Адриано прибыл в Москву

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Милан, Адриано Луис
Сегодня, 19:58 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Милана» Луис Адриано прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком». Самолет с футболистом приземлился в понедельник в международном аэропорту «Шереметьево».

По информации источника, Адриано должен сразу отправиться на подписание контракта со «Спартаком». Соглашение с «красно-белыми» будет подписано на срок 3,5 года.

Ожидается, что о трансфере будет объявлено сегодня вечером.

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