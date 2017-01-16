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«Локомотив» обыграл «Вердер» U-23, форвард на просмотре оформил дубль

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Локомотив М
Сегодня, 20:10 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

«Локомотив» победил «Вердер» U-23 в контрольном матче на сборе в Испании. Оба гола забил нападающий Александр Коре, который находится на просмотре.

«Локомотив» - «Вердер» U-23 – 2:0 (2:0)
Голы: Коре 14, 33.

«Локомотив»: Коченков (Абаев 46), Янбаев (Макоев 46), Михалик (Лапшов 46), Баринов, В.Денисов (Ротенберг 46), И.Денисов (Макаров 46), Ндинга, Фернандеш (Галанин 46), Ал. Миранчук (Галаджан 46), Коломейцев (Лысов 46), Коре (Амир Натхо 62).

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