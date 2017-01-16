«Локомотив» обыграл «Вердер» U-23, форвард на просмотре оформил дубль

«Локомотив» победил «Вердер» U-23 в контрольном матче на сборе в Испании. Оба гола забил нападающий Александр Коре, который находится на просмотре.

«Локомотив» - «Вердер» U-23 – 2:0 (2:0)

Голы : Коре 14, 33.

«Локомотив»: Коченков (Абаев 46), Янбаев (Макоев 46), Михалик (Лапшов 46), Баринов, В.Денисов (Ротенберг 46), И.Денисов (Макаров 46), Ндинга, Фернандеш (Галанин 46), Ал. Миранчук (Галаджан 46), Коломейцев (Лысов 46), Коре (Амир Натхо 62).