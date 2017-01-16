Дзюба: «Уезжаю в Китай»
Сегодня, 20:18 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в шутливой форме сообщил, что продолжит карьеру в Китае.
«Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются, уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать, особенно по тебе, и жду тебя там, Кокорин», — пишет Дзюба в своем Instagram.
Напомним, Дзюба сделал дубль в матче против китайского «Чанчунь Ятай» (5:2).
Другие материалы по теме:
18:29 Видео Самедов: «Очень рад, что вернулся в „Спартак“» 22
Вчера
14 января 2017
Александр Чистяков
Самедов вот-вот вернется в «Спартак» после 13-летнего перерыва. «Соккер.ру» разыскивает других воспитанников российских клубов, возвращавшихся к родным пенатам.
13 января 2017
12 января 2017
Или войдите через