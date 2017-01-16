Рейтинг@Mail.ru

Дзюба: «Уезжаю в Китай»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Зенит, Дзюба Артём
Сегодня, 20:18 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в шутливой форме сообщил, что продолжит карьеру в Китае.

«Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются, уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать, особенно по тебе, и жду тебя там, Кокорин», — пишет Дзюба в своем Instagram.

Напомним, Дзюба сделал дубль в матче против китайского «Чанчунь Ятай» (5:2).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:30 Данни: «Очень рад вернуться на поле» 12
18:29 Видео Самедов: «Очень рад, что вернулся в „Спартак“» 22
18:22 «Локомотив» просматривает Амира Натхо 15
Вчера
08:32 Бурлак: «Перед „Рубином“ по-прежнему стоит задача попасть в Лигу Европы» 8
14 января 2017
Александр Чистяков
Самедов и другие «блудные сыновья»
Самедов вот-вот вернется в «Спартак» после 13-летнего перерыва. «Соккер.ру» разыскивает других воспитанников российских клубов, возвращавшихся к родным пенатам.
Комментариев: 13
18:22 Васин: «У меня была „чуйка“, что вернусь в ЦСКА» 49
02:50 Габулов: «В „Арсенале“ никто даже мысли не допускает, что клуб вылетит в ФНЛ!» 3
13 января 2017
14:49 Гаджибеков: «Постараюсь вернуться в сборную России» 32
12 января 2017
13:59 Селюк: «У Траоре температура под 40 градусов, но завтра он должен вернуться в ЦСКА» 62
10:56 Бурлак: «Я точно остаюсь в „Рубине“» 9
все материалы по этой теме
Турниры