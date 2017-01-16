Дзюба: «Уезжаю в Китай»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в шутливой форме сообщил, что продолжит карьеру в Китае.

«Очень тяжелое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются, уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать, особенно по тебе, и жду тебя там, Кокорин», — пишет Дзюба в своем Instagram.

Очень тяжелое решение принял для себя ,но от таких предложений не отказываются,уезжаю в Китай))спасибо большое моей команде буду по всем скучать,особенно по тебе и жду тебя там @kokorin9 Фото опубликовано Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 16 2017 в 8:03 PST

Напомним, Дзюба сделал дубль в матче против китайского «Чанчунь Ятай» (5:2).