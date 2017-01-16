Рейтинг@Mail.ru

Дзюба объяснил, почему называет Кокорина «мозолью»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Зенит, Дзюба Артём, Кокорин Александр
Сегодня, 21:30 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от контрольного матча с «Чанчунь Ятай» (5:2), а также рассказал, почему он называет своего одноклубника Александра Кокорина «мозолью».

«Мы меняем два состава. Соперник не всегда полностью меняется, поэтому мы выходим свежие, а они в конце уже немного устают - так, наверное, проще играть. В принципе хорошо поработали - тренировочный сбор, под нагрузками играем. Самое важное - набрать физические кондиции, все остальное придет.

Своей игрой во втором тайме доволен. Понятно, что есть еще, над чем работать. Но все равно приятно при 0:2 выйти и победить 5:2. Даже в тренировках нужно побеждать - это нормально.

Почему я называю Кокорина „мозолью“? Потому что у него из 10 пальцев восемь в мозолях, и две пятки туда же. Ножки распухли, наверное, поэтому в бутсы уже не помещаются. Ну ничего, все нормально будет. Лечу его, как могу, мажу мазями, поэтому все нормально будет».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:45
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:44
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:38
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:37
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 21:37
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:37
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:36
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:35 Фото У Кирилла Комбарова родился третий сын 5
20:10 «Локомотив» обыграл «Вердер» U-23, форвард на просмотре оформил дубль 6
14:33 Болельщики «Зенита» признали гол Кержакова в ворота «Маккаби» лучшим в 2016 году 34
Вчера
21:59 Юношеская сборная России вышла в полуфинал Мемориала Гранаткина 19
16:37 «Кубань» отправит пять игроков основы в дубль 21
14:20 «Динамо» обыграло «Долгопрудный» в контрольном матче 17
14 января 2017
21:38 Витиньо сделал дубль в двусторонке ЦСКА 70
17:58 «Зенит» сыграл вничью с «Айнтрахтом» на сборе в Дубае 104
13 января 2017
07:35 «Томь» оштрафовали на 45 тыс. рублей за долги по зарплате 21
12 января 2017
Станислав Горин
​Карпин прав - Каррера ничего не изменил
Бывший тренер попросил игроков «Спартака», если заикаются об изменениях в тактике, объяснить разницу. «Соккер.ру» соглашается с Валерием Георгиевичем – все по-старому.
Комментариев: 62
все материалы по этой теме
Турниры