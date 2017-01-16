Дзюба объяснил, почему называет Кокорина «мозолью»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от контрольного матча с «Чанчунь Ятай» (5:2), а также рассказал, почему он называет своего одноклубника Александра Кокорина «мозолью».

«Мы меняем два состава. Соперник не всегда полностью меняется, поэтому мы выходим свежие, а они в конце уже немного устают - так, наверное, проще играть. В принципе хорошо поработали - тренировочный сбор, под нагрузками играем. Самое важное - набрать физические кондиции, все остальное придет.

Своей игрой во втором тайме доволен. Понятно, что есть еще, над чем работать. Но все равно приятно при 0:2 выйти и победить 5:2. Даже в тренировках нужно побеждать - это нормально.

Почему я называю Кокорина „мозолью“? Потому что у него из 10 пальцев восемь в мозолях, и две пятки туда же. Ножки распухли, наверное, поэтому в бутсы уже не помещаются. Ну ничего, все нормально будет. Лечу его, как могу, мажу мазями, поэтому все нормально будет».