У Кирилла Комбарова родился третий сын
Сегодня, 21:35 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров в третий раз стал отцом. В семье 29-летнего игрока родился еще один сын.
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