У Кирилла Комбарова родился третий сын

Полузащитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров в третий раз стал отцом. В семье 29-летнего игрока родился еще один сын.

Сегодня мы стали многодетной семьёй. УРААААААА. Третий мальчик. #семья Фото опубликовано Kirill (@kkombarov) Янв 16 2017 в 9:28 PST