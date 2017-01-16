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У Кирилла Комбарова родился третий сын

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Арсенал Т, Комбаров Кирилл
Сегодня, 21:35 | Источник: instagram.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров в третий раз стал отцом. В семье 29-летнего игрока родился еще один сын.

 

Сегодня мы стали многодетной семьёй. УРААААААА. Третий мальчик. #семья

Фото опубликовано Kirill (@kkombarov)

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