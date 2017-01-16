Конте даст добро на продажу Диего Косты летом

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не будет против продажи нападающего «синих» Диего Косты в летнее трансферное окно, сообщают в Англии. Между игроком и тренером произошел конфликт, после чего Коста оказался вне заявки на последний матч АПЛ с «Лестером». Клуб не хочет продавать испанца зимой, чтобы не ослабить команду перед решающими матчами в борьбе за титул, однако летняя продажа игрока в Китай более чем возможна.

Конте хочет показать, что в клубе больше нет неприкасаемых, а руководство «Челси» в лице Романа Абрамовича полностью его в этом поддерживает. Итальянский тренер имеет полную власть в подобных вопросах, именно за ним будет последнее слово по форварду, Абрамович чинить препятствий наставнику не станет. Ожидается, что Конте даст зеленый свет на продажу Косты летом, когда клубу будет проще найти ему равноценную замену.