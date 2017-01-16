«Гамбург» арендовал у «Байера» Пападопулоса
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Байер, Гамбург, Пападопулос Кирякос
Сегодня, 21:56 | Источник: ФК "Гамбург" | Фото: ФК "Гамбург" | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Байера» Кирякос Пападопулос продолжит карьеру в «Гамбурге». Игрок был арендован до конца сезона.
С минувшего лета 24-летний бек также находился в аренде в «Лейпциге», однако провел там только 1 матч.
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