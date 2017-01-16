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Луис Адриано - игрок «Спартака»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферы, Спартак М, Милан, Адриано Луис
Сегодня, 22:45 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Фото: ФК "Спартак" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Спартак» объявил о переходе нападающего «Милана» Луиса Адриано. Форвард подписал долгосрочный контракт, который вступает в силу 25 января 2017 года.

Адриано выступал за «Милан» с лета 2015 года. Всего он провел за «россонери» 36 матчей и забил 6 голов. Ранее защищал цвета «Шахтера», является лучшим бомбардиром в истории донецкого клуба (266 матчей и 128 голов).

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