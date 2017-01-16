Луис Адриано - игрок «Спартака»
Сегодня, 22:45 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Фото: ФК "Спартак" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Спартак» объявил о переходе нападающего «Милана» Луиса Адриано. Форвард подписал долгосрочный контракт, который вступает в силу 25 января 2017 года.
Адриано выступал за «Милан» с лета 2015 года. Всего он провел за «россонери» 36 матчей и забил 6 голов. Ранее защищал цвета «Шахтера», является лучшим бомбардиром в истории донецкого клуба (266 матчей и 128 голов).
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spartach n1
30.12.2015, 15:55
Гинер омолаживает состав !)
Для форварда тридцатник это уже пенсия !
Rheinfall
15.12.2016, 02:37
Федун , не дуркуй , это вторсырье пусть с данной личкой к Гинеру следует. Не нужен он Спартаку
makkie
15.12.2016, 10:27
Кони? За 8 млн?
Так они только бедненькими буратинами любят прикидываться и слёзно умолять игроков перейти к ним в аренду :))
Адриано уже не торт давно, зачем он Спартаку?
galem72
15.12.2016, 10:20
Для лошадей самое то. Пусть у них поскачет. Они любят всяких бесполезных траор в нападении. ))
mat73
15.12.2016, 09:29
Скажем дружно - Накой нужен!
Белорусский партизан
15.12.2016, 07:22
Спартаку он даром не нужен,а скауты клуба-банкрота шерстят ФНЛ и вторую лигу,заманивая наивных провинциалов лейтенантскими званиями.Какие там 3 миллиона зарплаты?
RDeanW
15.12.2016, 02:56
«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Гремиу» Луану, сообщает Zero Hora.
Также в услугах 23-летнего бразильца нуждается «Атлетико». Стоимость форварда оценивается в 80 миллионов бразильских реалов (примерно 22 миллиона евро. — Прим. «СЭ»).
Я больше в это поверю, чем в трансфер миланского скамеечника. Даже в 22 млн за одного игрока, потраченные Федуном поверю)
spartach n1
30.12.2015, 15:55
Гинер омолаживает состав !)
Для форварда тридцатник это уже пенсия !
Rheinfall
15.12.2016, 02:37
Федун , не дуркуй , это вторсырье пусть с данной личкой к Гинеру следует. Не нужен он Спартаку
makkie
15.12.2016, 10:27
Кони? За 8 млн?
Так они только бедненькими буратинами любят прикидываться и слёзно умолять игроков перейти к ним в аренду :))
Адриано уже не торт давно, зачем он Спартаку?
galem72
15.12.2016, 10:20
Для лошадей самое то. Пусть у них поскачет. Они любят всяких бесполезных траор в нападении. ))
mat73
15.12.2016, 09:29
Скажем дружно - Накой нужен!
Белорусский партизан
15.12.2016, 07:22
Спартаку он даром не нужен,а скауты клуба-банкрота шерстят ФНЛ и вторую лигу,заманивая наивных провинциалов лейтенантскими званиями.Какие там 3 миллиона зарплаты?
RDeanW
15.12.2016, 02:56
«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Гремиу» Луану, сообщает Zero Hora.
Также в услугах 23-летнего бразильца нуждается «Атлетико». Стоимость форварда оценивается в 80 миллионов бразильских реалов (примерно 22 миллиона евро. — Прим. «СЭ»).
Я больше в это поверю, чем в трансфер миланского скамеечника. Даже в 22 млн за одного игрока, потраченные Федуном поверю)
Сегодня 23:23
Где новый флешмоб то?)
P.S: Я не болельщик кб.
Спартачей на ветке меньше, чем заклятых! А говорили он неинтересен! ))
-Где можно получить абонимент на заправку?
А секретарша отвечает :
- Редакция Соккер.ру рядом с кабинетом Федуна
Они не рады трансферу?