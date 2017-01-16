Луис Адриано - игрок «Спартака»

«Спартак» объявил о переходе нападающего «Милана» Луиса Адриано. Форвард подписал долгосрочный контракт, который вступает в силу 25 января 2017 года.

Адриано выступал за «Милан» с лета 2015 года. Всего он провел за «россонери» 36 матчей и забил 6 голов. Ранее защищал цвета «Шахтера», является лучшим бомбардиром в истории донецкого клуба (266 матчей и 128 голов).