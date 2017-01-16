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Луис Адриано - игрок «Спартака» 75

Луис Адриано: «Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть чемпионство»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Адриано Луис
Сегодня, 22:55 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от перехода под знамена «красно-белых».

«Искренне рад переходу в „Спартак“. Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство».

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