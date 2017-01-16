Луис Адриано: «Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть чемпионство»
Сегодня, 22:55 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Новичок «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от перехода под знамена «красно-белых».
«Искренне рад переходу в „Спартак“. Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство».
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